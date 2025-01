D’Angelo: “Dobbiamo portare in campo l’amore e la fiducia dei nostri tifosi”

D'Angelo carica lo Spezia alla vigilia del derby contro la Carrarese. Le dichiarazioni dell'allenatore in conferenza stampa

Enrico Pecci Redattore 18 gennaio 2025 (modifica il 19 gennaio 2025 | 18:04)

Torna il derby ligure Carrarese-Spezia. Alla vigilia del match, mister Luca D'Angelo ha parlato così in conferenza stampa: "È ovvio che mi auguro una partita come quella dell’andata, ma la realtà è che ogni partita ha una storia a sé e noi cercheremo di giocare con grande voglia e determinazione, consci dell'importanza della gara". Il tecnico dello Spezia carica la sua squadra verso il derby.

Carrarese-Spezia, D'Angelo: "Sarebbe stato giusto avere anche i nostri tifosi" — "L’assenza dei tifosi? Il calcio è innanzitutto dei tifosi e sarebbe stato giusto dare ai nostri la possibilità di assistere alla gara, ma non ci possiamo fare nulla - ha commentato l'allenatore - dato che persone anche più influenti di me ci hanno provato senza riuscire a cambiare tale decisione; siamo dispiaciuti perché è la seconda volta, in una trasferta ravvicinata, che viene preso tale provvedimento, e sono sicuro sarebbero venuti numerosi, ma purtroppo non possiamo fare niente per cambiare tale situazione".

D'Angelo ha parlato anche delle assenze per il derby: "Abbiamo tre squalificati e qualche calciatore con alcuni problemi che dovremo monitorare fino alla fine, ma abbiamo la possibilità di schierare una squadra competitiva, con le rispettive sostituzioni, e lavoriamo per quello".

E sulla designazione dell'arbitro Sozza: "È un ottimo arbitro, ma non penso mai troppo alle designazioni e preferisco fare le valutazioni del caso al termine della partita; di sicuro ci sarà un arbitro esperto che saprà essere tutelante per entrambe le squadre". "La squadra conosce bene il valore della partita, è una gara che vale molto non solo per il campanilismo, ma anche per la classifica e la squadra si è allenata molto bene e con grande attenzione", ha proseguito il tecnico del club ligure.

Spezia, la carica di D'Angelo: "Continuiamo il campionato strepitoso" — D'Angelo suona la carica: "La nostra squadra sta facendo un campionato strepitoso e mi sento di ribadire questo aspetto che è sotto gli occhi di tutti. Parlano tutti di numeri e io mi sento di dire che visti i numeri, sia con Mantova che Juve Stabia avremmo meritato ampiamente di portare a casa l’intera posta in palio, ma così non è stato e può succedere di non vincere sempre le partite che si meriterebbe di vincere, ma questo è il calcio; la squadra però sta bene, ad eccezione di Bari ha sempre offerto prestazioni buone e dobbiamo continuare a spingere in allenamento e a dare sempre il massimo, a partire da domani". Sulle palle inattive: "Normale che si lavori sempre cercando anche di capire quali possono essere le problematiche degli avversari, ma le gare hanno tantissime sfaccettature e noi dovremo in primis essere molto attenti in entrambe le fasi di gioco".

L'allenatore dello Spezia ha anche parlato del campo sintetico di Carrara: "Non prepariamo la gara sul sintetico perché non credo che un solo allenamento andrebbe a incidere nell’abitudine alla gara, ma a prescindere dal terreno, che sia terra, sabbia, sintetico o erba naturale, quello che conterà sarà dare battaglia sul rettangolo di gioco". E ancora sui tifosi: "I tifosi sono molto vicini, sappiamo che confidano in noi e ce lo fanno sentire ogni giorno; in primis fa estremamente piacere aver ricucito il rapporto tra Club e piazza e anche il saluto annunciato dai nostri tifosi, è un atto d’amore che ci dovremo portare dentro per la gara di domani".

Infine, D'Angelo si è espresso sui singoli: "Bandinelli? È un calciatore muscolare, ma sta recuperando dopo l’infortunio e contro la Juve Stabia è entrato nell'azione del gol di Soleri; prima dell'infortunio avuto un rendimento altissimo e onestamente credo molto in lui. Gori ha un problema alla schiena, è bloccato seriamente da alcuni giorni e non c’entra assolutamente nulla la panchina nell'ultima partita, anche se capisco possa diventare facile fare delle congetture, però ripeto, è veramente infortunato".

