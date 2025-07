Danilo D’Ambrosio smentisce le voci sul ritiro dopo l’addio al Monza, definendole infondate. Interviene anche la moglie Enza, ironizzando sui social. Il difensore, oggi svincolato, valuta il prossimo passo della sua carriera

Silvia Cannas Simontacchi 25 luglio 2025 (modifica il 25 luglio 2025 | 17:22)

"Non so chi abbia messo in giro questa notizia, ma del mio futuro non sa nulla". Con queste parole, Danilo D’Ambrosio ha smentito seccamente le voci che lo vorrebbero vicino al ritiro. L'ex difensore di Inter e Monza, 37 anni il prossimo 9 settembre, ha appena salutato il club brianzolo da svincolato, a naturale scadenza del contratto che lo legava alla società fino al termine della stagione 2024-2025.

Un’avventura che, nonostante l’inizio promettente, ha lasciato D'Ambrosio con l’amaro in bocca. Il che, probabilmente, spiega il fastidio con cui ha reagito alle indiscrezioni delle ultime ore, in particolare quelle diffuse dal giornalista Nicolò Schira. Al punto da rispondere taggando direttamente l'autore del rumor per smentire una volta per tutte ogni ipotesi di ritiro.

L’esperienza al Monza Nonostante il forte legame affettivo con l’Inter – ancora vivo, anche grazie alla passione di uno dei suoi figli, nerazzurro sfegatato – il 2 agosto 2023D’Ambrosio ha lasciato il Biscione per trasferirsi a Monza, firmando un contratto annuale con opzione di rinnovo. L’inizio è stato esaltante: il 13 agosto, nell'esordio ufficiale in Coppa Italia contro la Reggiana, D’Ambrosio segna la sua prima rete in biancorosso, portando momentaneamente in vantaggio i brianzoli prima della rimonta ospite per 2-1.

A un esordio in grande stile, però, sono seguite due stagioni non all'altezza delle aspettative. Le 44 presenze collezionate non sono bastate al difensore per lasciare un segno profondo o per convincere completamente l'ambiente.

D’Ambrosio si ritira? Parla la moglie Enza La storia Instagram di Enza De Cristofaro Nel frattempo, fake news o meno, la notizia dell'eventuale ritiro ha scatenato un'ondata di messaggi e reazioni sui social. Tanto che anche la moglie del giocatore, Enza De Cristofaro, ha voluto dire la sua. “Mi sarei proprio incazzata se, dopo mesi di attesa, avesse deciso di ritirarsi proprio mentre stavo dormendo!", ha scherzato Lady D’Ambrosio. Che ha aggiunto, rivolgendosi direttamente ai fan del marito: “Mi fa piacere appisolarmi per mezz’ora e ritrovarmi 1974 messaggi d'amore per il D'Ambro ma... Se avesse deciso di ritirarsi, avrebbe avvisato in prima persona! E, soprattutto, lo avrei saputo prima io".