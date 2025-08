Dario Hubner, che sorpresa: è il nuovo allenatore della Zeta Milano

L'ex capocannoniere di Serie A è stato ingaggiato dal presidente del club meneghino, Zw Jackson. Tra gli altri allenerà Jeda, ex centravanti di Cagliari, Lecce e Novara

Alessandro Stella 1 agosto - 15:11

La voce girava già da qualche giorno tra la sorpresa generale. Ma ora è ufficiale: Dario Hubner è il nuovo allenatore della Zeta Milano, il club milanese che da settembre disputerà il campionato di Seconda Categoria. L'ormai famosa squadra "nata" sui social da un'idea del giovane (classe 1998) content creator Antonio Pellegrino, in arte Zw Jackson, è protagonista di un progetto sempre più ambizioso e concreto.

"Il nostro sogno a lungo termine è quello di arrivare in Serie A partendo dal basso e sviluppando l'aspetto social", ha spiegato con estrema convinzione Zw Jackson in una recente intervista rilasciata a Sky Sport. La strada appare ancora infinita ma l'accordo con Hubner, tra le altre cose capocannoniere della Serie A 2001/2002 col Piacenza, fa capire la serietà del tutto. Senza dimenticare che la Zeta Milano ha come direttore generale Christian Brocchi, altro ex volto notissimo del campionato italiano.

Hubner alla Zeta Milano: un ritorno in panchina dopo oltre 11 anni — La Zeta Milano ha presentato Dario Hubner in grande stile, ovviamente sui propri canali social. Nel video il presidente meneghino Zw Jackson sceglie una canzone dalla propria playlist. La decisione ricade su "Hubner", la canzone scritta dal cantautore Calcutta nel 2018 in onore del celebre goleador friulano.

Poi la clip di presentazione continua ed ecco apparire "Tatanka", seduto ad un tavolo davanti a una tazzina di caffè e un bicchierino di grappa la bevanda tanto amata dal neo-allenatore della Zeta. Che con ironia commenta: "Pensavo di aver smesso di allenare, com'è possibile che dopo dieci anni vengo richiamato? Ma sono prontissimo per la nuova avventura".

Già, perché Hubner non ha un gran passato come "mister". Il 58enne nativo di Muggia non siede su una panchina da 11 anni. La prima e fin qui unica avventura come tecnico risale al 2013/2014 con i piacentini del Royal Fiore in Eccellenza e ha avuto una durata di solo 4 mesi. Poi nel giugno 2014 l'approdo all'Atletico Montichiari, team di Serie D: un'esperienza conclusa con un'altra cacciata addirittura prima dell'inizio del campionato.

Hubner allenerà una squadra di livello. Il capitano è Jeda, ex centravanti di Cagliari e Lecce — L'ex calciatore di Brescia, Cesena, Mantova, Perugia e Piacenza allenerà un gruppo sulla carta davvero forte per essere in seconda categoria. Nelle fila della Zeta Milano militano tanti giocatori con un passato in serie di livello ben più alto. Su tutti Jeda, il centravanti brasiliano che ha giocato anche lui in Serie A tra Cagliari, Lecce e Novara. Il 46enne ora è capitano e leader dei milanesi, che da settembre avranno come obiettivo quello di ottenere la promozione in Prima Categoria.

La Zeta dunque prosegue nel segno dell'ambizione e con la volontà di dare una vera credibilità al calcio prodotto sui social network. La società è infatti il quarto canale calcistico in Italia per numero di interazioni su YouTube. E il progetto di Zw Jackson si allarga sempre di più: a Milano sarà creata una squadra Juniores e al Sud Italia è stata fondata la Zeta Napoli.