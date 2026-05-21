La sua è una formazione che valorizza giovani della regione.
Juventus, Mario Mandzukic torna a Torino tra l'ovazione dei tifosi
L'ex giocatore della Juventus Paolo De Ceglie ha vinto il campionato. Solo non con i bianconeri, ma con il CGC Aosta in Prima Categoria che in questo modo salirà di categoria andando in Promozione.
Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui
La nuova vita di De Ceglie: dalla Serie A alla Prima categoria della Val D'AostaClasse 1986, De Ceglie, è nativo di Aosta. Dopo tanti anni nella Juventus e delle brevi esperienze in Svizzera e negli Stati Uniti, si è ritirato nel 2021 per poi riprendere a giocare con una formazione della sua città: il CGC Aosta che milita in Prima Categoria ed è la squadra di suo padre. Ha raccontato il suo ritorno in campo alla Gazzetta dello Sport: “Ho sempre seguito la squadra e ho deciso di aiutare papà a livello societario e negli allenamenti. Successivamente ho voluto tesserarmi solo per giocare un’ultima partita con mio papà in panchina e mio cugino in campo, ma alla fine per necessità e passione ho dato il mio contributo con gol decisivi per raggiungere questo traguardo".
.@juventusfc, le ultime sulle condizioni di Thuram in vista della sfida contro il Torino 👇https://t.co/DJVz6ecse7— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 21, 2026
Campionato vinto: si va in PromozioneE così il CGC Aosta ha vinto il girone B della prima categoria regionale. Il prossimo anno giocherà in Promozione. De Ceglie ha poi voluto raccontare questa squadra e il progetto: “Il progetto era di partire con il settore giovanile e l'attività di base. Poi abbiamo inserito la prima squadra e siamo partiti dalla Terza Categoria. Abbiamo scelto di valorizzare le qualità dei nostri ragazzi. Almeno l'ottanta per cento di loro ha seguito solo il nostro percorso o ha avuto modo di confrontarsi con altre categorie prima di tornare".
L'ex bianconero, inoltre, ha raccontato che è stata una esperienza formativa, molto diversa dal calcio della Serie A: “È stata un’esperienza formativa che mi ha insegnato tanto, il mondo dei dilettanti ha parecchi lati belli. Mi sono dovuto adattare a giocare su campi ai quali non ero abituato riscoprendo il calcio senza riflettori”.
Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui
© RIPRODUZIONE RISERVATA