L'ex giocatore della Juventus Paolo De Ceglie ha vinto il campionato. Solo non con i bianconeri, ma con il CGC Aosta in Prima Categoria che in questo modo salirà di categoria andando in Promozione.

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La nuova vita di De Ceglie: dalla Serie A alla Prima categoria della Val D'Aosta

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Campionato vinto: si va in Promozione

Classe 1986, De Ceglie, è nativo di Aosta. Dopo tanti anni nella Juventus e delle brevi esperienze in Svizzera e negli Stati Uniti, si è ritirato nel 2021 per poi riprendere a giocare con una formazione della sua città: il CGC Aosta che milita in Prima Categoria ed è la squadra di suo padre. Ha raccontato il suo ritorno in campo alla Gazzetta dello Sport:E così il CGC Aosta ha vinto il girone B della prima categoria regionale. Il prossimo anno giocherà in Promozione. De Ceglie ha poi voluto raccontare questa squadra e il progetto:

L'ex bianconero, inoltre, ha raccontato che è stata una esperienza formativa, molto diversa dal calcio della Serie A: “È stata un’esperienza formativa che mi ha insegnato tanto, il mondo dei dilettanti ha parecchi lati belli. Mi sono dovuto adattare a giocare su campi ai quali non ero abituato riscoprendo il calcio senza riflettori”.

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