La Juventus due giornate fa si trovava al terzo posto e con la qualificazione in Champions League in tasca, ma la sconfitta arrivata con la Fiorentina e la vittoria delle rivali nella corsa alla Champions ha cambiato tutto. Dopo la sconfitta per 0-2 arrivata domenica contro la Fiorentina, squadra che era già salva e quindi con nessuna necessità di vincere (salvo la rivalità che da sempre accompagna i Viola in questa partita), la Vecchia Signora si trova a dover sperare in un miracolo per raggiungere almeno il quarto posto.

Infatti, oltre a dover vincere il Derby in casa del Torino, la Juventus che è sesta a 68 punti deve sperare che Como, Milan e Roma non vincano. Il Como a quota 68 punti sfiderà la Cremonese, la Roma a 70 punti l'Hellas Verona e il Milan (sempre a 70 punti) affronterà il Cagliari.

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TORINO, ITALIA - 17 MAGGIO: Manuel Locatelli della Juventus controlla il pallone durante la partita di Serie A tra Juventus FC e ACF Fiorentina all'Allianz Stadium il 17 maggio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Juventus, la causa della sanzione a Manuel Locatelli e Dusan Vlahović

Juventus

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza della, d'accordo con lo staff tecnico, ha scelto di adottare una linea di giudizio durissima. Comportamenti del genere sono stati giudicati del tutto, specialmente in un momento estremamente delicato della stagione che vede la corsa alla qualificazione in Champions League appesa a un filo. La pesante sanzione pecuniaria mira a ristabilire subito la disciplina e a spegnere i forti nervosismi interni che rischiano di spaccare la squadra a ridosso dell'ultima decisiva giornata di campionato.

Il diverbio, ripreso dalle telecamere e diventato subito virale in tutti i social, è scoppiato quando il capitano Manuel Locatelli ha richiamato l'attaccante serbo indicandogli un movimento di gioco. Dusan Vlahović ha reagito negativamente mandando platealmente a quel paese il compagno di squadra, che ha risposto subito con lo stesso tono dando vita a una scena che da fuori è stata un chiaro segnale di nervosismo a causa del risultato che non arrivava.

Serie A | Data e orario dell'ultima sfida di campionato contro il Torino.



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I gol della Fiorentina hanno spietatamente messo a nudo tutte le fragilità psicologiche del gruppo, che invece di reagire con orgoglio allo svantaggio, hanno perso completamente la testa smettendo di giocare di squadra e lasciandosi andare a personalismi deleteri.

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