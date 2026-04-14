De Laurentiis si diverte nel suo ruolo di provocatore del calcio italiano. C'è furbizia e malizia nel suo modo di esprimersi: nessuno però può dubitare del suo essere visionario

Samuele Dello Monaco 14 aprile 2026 (modifica il 14 aprile 2026 | 11:35)

Lo sappiamo, lo conosciamo. Aurelio De Laurentiis sa essere schietto, spesso visionario. In un'intervista rilasciata in esclusiva a The Athletic, direttamente dalla propria residenza di Beverly Hills, il patron del Napoli si è lasciato andare a nuove idee per il calcio giocato: l'obiettivo è renderlo più veloce e "moderno", più appetibile per i giovani tifosi e le nuove generazioni. Di seguito, le parole di Aurelio De Laurentiis.

Le dichiarazioni di De Laurentiis sulle nuove generazioni — "Il calcio perderà le nuove generazioni", dichiara. "Le partite sono troppo lunghe. Immaginate la stupidità di dover fare un intervallo di 15 minuti. Mio nipote di sei anni, sa tutto (sul calcio) perché gioca con la PlayStation: a fine primo tempo deve aspettare un quarto d'ora, va in camera e gioca a FIFA. Poi è impossibile riportarlo davanti alla TV ". Continuando, il presidente del Napoli analizza la differenza tra stadio e televisione: "Negli stadi, i bambini apprezzano l'atmosfera e la partecipazione. Non hanno la pazienza di guardare una partita dal ritmo molto lento in televisione. Soprattutto se è una partita pessima…”.

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Le idee del presidente del Napoli — Quanto dovrebbe durare una partita secondo Aurelio De Laurentiis? "Ridurrei la durata di ogni tempo da 45 minuti a 25 minuti, introducendo il tempo effettivo. Così possiamo cambiare anche le regole sui cartellini: 5 minuti di sospensione per un cartellino giallo, 20 per un rosso. Così fai un danno al giocatore già all'interno della partita: tanti fanno falli tattici che portano ad un cartellino giallo, ma non è una punizione concreta".

Per rendere più divertente una partita, cosa farebbe? "Ci sono troppi pochi gol! Quindi non è spettacolare. Devi segnare più gol. E per segnare più gol, devi cambiare le regole. Non si può annullare un gol per pochi millimetri: il fuorigioco deve essere cambiato e di molto". Date a De Laurentiis un argomento e lui vi darà un'opinione. Come risollevare la MLS? "Dovrebbero creare un campionato panamericano, unendo i continenti del Nord e del Sud America".

Serie A?"Dovrebbero ridurre il campionato da 20 a 16 squadre, e già che ci sono, se una squadra ha meno di un milione di tifosi, probabilmente non dovrebbe nemmeno esserci".

Che ne sarà del futuro del calcio europeo? “Prendiamo le squadre più importanti di Italia, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra… Devono formare un Europeo…”. Tipo SuperLega? “No! Un SuperCampionato!”