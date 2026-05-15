Una delle sfide più attese del prossimo imminente weekend di Serie A. L'appuntamento è stata finalmente calendarizzato domenica nell'insolito orario delle 12 e potrebbe significare, in caso di successo dei rossoneri, l'interruzione della crisi di risultati. In conferenza stampa, Daniele De Rossi ha presentato la sfida tra Genoa e Milan e che tipo di partita aspettarsi.

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DDR sprona i suoi: "Milan? In difficoltà possono far male"

Il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto soltanto a Verona nelle ultime sei uscite stagionali. Nelle più recenti tre partite, invece, ha collezionato solamente un punto, con. I freddi numeri ritraggono perfettamente una squadra in crisi.

BERGAMO, ITALIA - 2 MAGGIO: Daniele De Rossi del Genoa FC osserva la partita di Serie A tra Atalanta BC e Genoa CFC allo stadio Gewiss il 2 maggio 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Mattia Ozbot/Getty Images)

Nonostante ciò, Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, non crede si possa prendere sotto gamba una sfida del genere: "Sono una potenza del calcio mondiale e sono stati secondi per quasi tutto il campionato. Hanno giocatori di livello mondiale e quando la partita conta tirano fuori qualcosa di speciale".

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Paradossalmente, dunque, l'ex tecnico della Roma ha sottolineato i pericoli che paiono soltanto ridotti nell'affrontare un avversario ferito e con defezioni numeriche (Leao, Estupinan e Saelemaekers saranno squalificati). Difatti De Rossi ha puntualizzato in conferenza stampa: "Mi spaventa di più il fatto che sono in un momento negativo e questo tipo di squadre dà il meglio proprio in certi momenti".

De Rossi conferma: "Penso solo al Genoa"

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Sulla partita che invece dovranno fare i suoi ragazzi, il classe 1983 non ha dubbi: "Di certo non abbiamo intenzione di stare a guardare e applaudire la reazione del Milan. L'ultima davanti ai nostri tifosi in uno stadio che ci ha dato belle soddisfazioni e in sintonia con i nostri tifosi".Sul tema del tanto dibattuto orario deciso a neanche 72 ore dal fischio d'inizio della partita: "Si prepara con un po' di fastidio che, penso, è lo stesso delle altre squadre appese a questa decisione. Grazie a Dio succede solo una volta ogni tanto, dobbiamo accettarlo". Per quanto riguarda il suo futuro, De Rossi è convinto di rimanere al Genoa, non avendo ricevuto alcuna chiamata che lo interessasse: "Non mi ha cercato nessuno, poi io devo imparare a volte a dirvi qualche bugia in più e fare zero a zero, forse questa è una cosa che se fosse successa non vi direi.".

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