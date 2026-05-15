Si gioca domenica alle 12 come le altre gare Champions. De Rossi ha parlato dello stato mentale degli avversari, attendendosi una reazione veemente.
Il Genoa sfida i campioni del wrestling: il risultato è tutto da ridere!
Una delle sfide più attese del prossimo imminente weekend di Serie A. L'appuntamento è stata finalmente calendarizzato domenica nell'insolito orario delle 12 e potrebbe significare, in caso di successo dei rossoneri, l'interruzione della crisi di risultati. In conferenza stampa, Daniele De Rossi ha presentato la sfida tra Genoa e Milan e che tipo di partita aspettarsi.
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DDR sprona i suoi: "Milan? In difficoltà possono far male"Il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto soltanto a Verona nelle ultime sei uscite stagionali. Nelle più recenti tre partite, invece, ha collezionato solamente un punto, con due sconfitte in serie con Sassuolo e Atalanta. I freddi numeri ritraggono perfettamente una squadra in crisi.
Nonostante ciò, Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, non crede si possa prendere sotto gamba una sfida del genere: "Sono una potenza del calcio mondiale e sono stati secondi per quasi tutto il campionato. Hanno giocatori di livello mondiale e quando la partita conta tirano fuori qualcosa di speciale".
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Paradossalmente, dunque, l'ex tecnico della Roma ha sottolineato i pericoli che paiono soltanto ridotti nell'affrontare un avversario ferito e con defezioni numeriche (Leao, Estupinan e Saelemaekers saranno squalificati). Difatti De Rossi ha puntualizzato in conferenza stampa: "Mi spaventa di più il fatto che sono in un momento negativo e questo tipo di squadre dà il meglio proprio in certi momenti".
De Rossi conferma: "Penso solo al Genoa"Sulla partita che invece dovranno fare i suoi ragazzi, il classe 1983 non ha dubbi: "Di certo non abbiamo intenzione di stare a guardare e applaudire la reazione del Milan. Faremo una partita seria e vera. L'ultima davanti ai nostri tifosi in uno stadio che ci ha dato belle soddisfazioni e in sintonia con i nostri tifosi".
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