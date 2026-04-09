Il figlio di Clarence Seedorf ha fatto il suo debutto come professionista nel Milan Futuro di Oddo

Federico Iezzi Collaboratore 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 14:02)

Un giorno speciale, un giorno importante per Clarence Seedorf. Suo figlio, Denzel, ha debuttato tra i professionisti con la maglia del Milan Futuro in Serie C. Il figlio della leggenda olandese del Milanha appena 18 anni e gioca come centrocampista.

Denzel Seedorf, figlio di Clarence ha debuttato con il Milan Futuro — Di figli d'arte, si sa, è pieno il mondo del calcio. Portano sulle spalle cognomi spesso troppo pesanti e devono fare fatica per farsi spazio, tra commenti e invidie. Il destino di Denzel Seedorf era probabilmente segnato: il ragazzo è nato il 25 maggio del 2007, giusto due giorni dopo la conquista dell'ultima Champions League vinta dal papà con i colori rossoneri.

Anche lui centrocampista come il suo illustre genitore, gioca nelle giovanili del Milan da quando ha 12 anni. Il giovane Seedorf ha fatto tutta la classica trafila delle giovanili con gli stessi colori. Nella scorsa stagione ha collezionato 31 presenze con l'Under 18 e in questa si è visto spesso sulla panchina della squadra allenata da Massimo Oddo. Per farlo scendere in campo, quindi, era solo questione di tempo.

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Appena sette minuti in campo per il giovane Seedorf — Mercoledi 8 aprile, comunque, rimarrà una data speciale per l'ex campione olandese. Oddo, ex compagno del padre, ha concesso al classe 2007 sette minuti in campo per il suo debutto tra i professionisti nel match perso contro la Real Calepina. Ma tanto basta: un nuovo Seedorf è sceso in campo con i colori del Diavolo. Il ragazzo, inoltre, ha scelto la maglia numero 16. Non è un numero casuale: la 16 fu la prima maglia indossata da Clarence quando iniziò la sua carriera da professionista con la maglia dell'Ajax.

Si tratta, inoltre, del secondo figlio d'arte presente nel Milan Futuro di Oddo in questa stagione. Il classe 2009 Maximilian Ibrahimovic, figlio proprio di quell'Ibra, aveva giocato la prima parte di stagione con i giovani diavoli segnando anche cinque reti. Da poco, però, ha deciso di trasferirsi in Olanda all'Ajax.