Gioca in anticipo il Diavolo che si lancia su Leon Goretzka del Bayern: un innesto per la Champions.

Federico Iezzi Collaboratore 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 11:10)

Il Milanha chiaro il suo obiettivo stagionale: il ritorno in Champions League. E per giocarla, nella prossima stagione, serviranno innesti di esperienza in tutti i reparti. La pista più calda è quella che porta a Leon Goretzka del Bayern Monaco: perché, come riporta la Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera ha presentato una offerta.

Il Milan vuole Leon Goretzka del Bayern Monaco — Che Allegri e la dirigenza del Milan fossero interessati al centrocampista per rinforzare questo cruciale reparto, era cosa ben nota e da tempo. Il classe 1995 è ormai un giocatore di esperienza con alle spalle ben 303 partite con i bavaresi. Con la sua attuale formazione ha anche vinto una Champions League e, quindi, anche l'esperienza a livello internazionale non manca. Per lui, dopo tanti anni in Bundesliga, si aprirerebbero le porte di una nuova e intrigante sfida.

Quello eventuale di Goretzka non sarebbe l'unica mossa dei rossoneri nel mercato estivo. Ci sarà, almeno un altro ingresso di un certo peso, e poi diverse partenze. I più papabili,per un probabile addio al Diavolo, sono Fofana e Loftus-Cheek. Un grande punto interrogativo permane invece sul futuro di Modric.

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Per lui è pronto un contratto triennale — La Gazzetta dello Sport spiega che il Diavolo avrebbe fatto uno scatto in avanti ora per rimanere in anticipo sulla concorrenza. E si tratta di concorrenza pericolosa: sul giocatore, infatti, ci sarebbe anche la Juventus. L'offerta milanista è importante: si parla di un triennale con cinque milioni di euro a stagione. Goretzka è in scadenza di contratto e la società rossonera non dovrebbe sobbarcarsi il costo del cartellino: motivo in più per muoversi con rapidità.

Dal canto suo, fa notare la Gazzetta, il centrocampista ha di fronte un finale di stagione complesso e pieno di partite importanti. L'offerta è allettante e lui potrebbe decidere già in questo mese se accettarla o meno in modo da vivere la sua ultima annata al Bayern Monaco in serenità.