derbyderbyderby calcio italiano Il Milan punta Leon Goretzka, si valuta un triennale: la situazione

Calciomercato

Il Milan punta Leon Goretzka, si valuta un triennale: la situazione

Il Milan punta Leon Goretzka, si valuta un triennale: la situazione - immagine 1
Gioca in anticipo il Diavolo che si lancia su Leon Goretzka del Bayern: un innesto per la Champions.
Federico Iezzi
Federico Iezzi Collaboratore 

Il Milanha chiaro il suo obiettivo stagionale: il ritorno in Champions League. E per giocarla, nella prossima stagione, serviranno innesti di esperienza in tutti i reparti. La pista più calda è quella che porta a Leon Goretzka del Bayern Monaco: perché, come riporta la Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera ha presentato una offerta.

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui

Il Milan vuole Leon Goretzka del Bayern Monaco

—  

Che Allegri e la dirigenza del Milan fossero interessati al centrocampista per rinforzare questo cruciale reparto, era cosa ben nota e da tempo. Il classe 1995 è ormai un giocatore di esperienza con alle spalle ben 303 partite con i bavaresi. Con la sua attuale formazione ha anche vinto una Champions League e, quindi, anche l'esperienza a livello internazionale non manca. Per lui, dopo tanti anni in Bundesliga, si aprirerebbero le porte di una nuova e intrigante sfida.

Quello eventuale di Goretzka non sarebbe l'unica mossa dei rossoneri nel mercato estivo. Ci sarà, almeno un altro ingresso di un certo peso, e poi diverse partenze. I più papabili,per un probabile addio al Diavolo, sono Fofana e Loftus-Cheek. Un grande punto interrogativo permane invece sul futuro di Modric.

Il Milan punta Leon Goretzka, si valuta un triennale: la situazione- immagine 2

Clicca qui per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365

Live Streaming
Live Streaming

Per lui è pronto un contratto triennale

—  

La Gazzetta dello Sport spiega che il Diavolo avrebbe fatto uno scatto in avanti ora per rimanere in anticipo sulla concorrenza. E si tratta di concorrenza pericolosa: sul giocatore, infatti, ci sarebbe anche la Juventus. L'offerta milanista è importante: si parla di un triennale con cinque milioni di euro a stagione. Goretzka è in scadenza di contratto e la società rossonera non dovrebbe sobbarcarsi il costo del cartellino: motivo in più per muoversi con rapidità.

Dal canto suo, fa notare la Gazzetta, il centrocampista ha di fronte un finale di stagione complesso e pieno di partite importanti. L'offerta è allettante e lui potrebbe decidere già in questo mese se accettarla o meno in modo da vivere la sua ultima annata al Bayern Monaco in serenità.

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365

Leggi anche
Roma-Pisa, la guerra dei follower: chi domina sui social?
Estupiñán sul taccuino dell’Atletico Madrid: pronta l’offerta

© RIPRODUZIONE RISERVATA