Derby Campano, dal 94 a Napoli alle emozioni di domani: al Menti, è Juve Stabia-Salernitana

1994, Napoli: quel pomeriggio al San Paolo, e l'inizio di una rivalità infinita

22 giugno 1994, San Paolo di Napoli. Salernitana e Juve Stabia si giocano la finale playoff per l'approdo in serie B. L'impianto di Fuorigrotta è eccezionalmente diviso in gialloblù e granata, che dominano per quel pomeriggio sull'azzurro Napoli, che era in massima serie. Delio Rossi, proveniente dal Foggia, e miglior adepto di Zemanlandia, vinse quel derby e fece festeggiare tutta Salerno. Che, però, qualche anno dopo, gioì ancora di più per la promozione in serie A.