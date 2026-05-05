Una tra le partite più belle del nostro campionato può giocarsi alle 12.30 di domenica? Evidentemente sì. Possibile, o forse probabile. Difatti slot alternativi a disposizione per inserire il derby di Roma del girone di ritorno non ce ne sarebbero. Neanche a dirlo, Maurizio Sarri è andato su tutte le furie al termine dell'ultima gara, sottolineando la sua totale disapprovazione.

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BOLOGNA, ITALIA - 03 NOVEMBRE: Maurizio Sarri, allenatore della SS Lazio, durante la partita di Serie A TIM tra Bologna FC e SS Lazio allo Stadio Renato Dall'Ara il 03 novembre 2023 a Bologna, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Maurizio Sarri incredulo: "Derby alle 12.30? Ci saranno 35 gradi"

Maurizio Sarri è stato molto schietto sull'argomento. Non è possibile immaginare che il Derby di Roma si giochi come lunch match domenicale. Fissata per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A,. I giallorossi, dopo il successo di ieri sera sulla Fiorentina, hanno accorciato sensibilmente la classifica portandosi a un solo punto dalla Juventus.

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Alla Lazio di Sarri, in campionato, non resta che auspicare il raggiungimento di un difficile settimo posto, ma chiaramente l'obiettivo primario per rendere meno amara la stagione è quello di trionfare in Coppa Italia battendo l'Inter di Chivu, fresca vincitrice dello Scudetto. In ogni caso, al netto di motivazioni derivanti dalla graduatoria e piazzamento finale, il derby rimane la partita per eccellenza. Entrambe le squadre vorrebbero giocarlo al massimo delle proprie possibilità, evitando il gran caldo del mezzogiorno. In conferenza post Cremonese-Lazio, Sarri ha spiegato: "Non so chi possa aver pensato una cosa del genere, ma chi lo ha fatto dovrebbe dare le dimissioni. Non è possibile giocare una partita a 35 gradi in questo momento della stagione".

La protesta silenziosa del tecnico della Lazio

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In questi giorni sta prendendo il via il Master 1000 di Roma che si disputerà nel, poco distante dunque dall'Olimpico. Per garantire, oltre che per ragioni di sicurezza, la finale del torneo di tennis e la partita non potranno essere giocate in contemporanea. Non c'è possibilità, inoltre, che il derby si giochi sabato, data la finale di Coppa Italia che avrà luogo mercoledì 13 maggio con protagonista la stessa Lazio. Rimane, infine, l'ipotesi di un derby di lunedì, che tuttavia non garantirebbe la visibilità richiesta da una partita così importante. Insomma,; con buona pace di Sarri che potrebbe optare per un silenzio stampa in forma di protesta laddove fosse confermato questo orario 'insolito'.

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