Maurizio Sarri, interrogato sull'eventualità che il derby si giochi a mezzogiorno, ha invocato le dimissioni di chi gli scorsi giorni ha avanzato la proposta.
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Una tra le partite più belle del nostro campionato può giocarsi alle 12.30 di domenica? Evidentemente sì. Possibile, o forse probabile. Difatti slot alternativi a disposizione per inserire il derby di Roma del girone di ritorno non ce ne sarebbero. Neanche a dirlo, Maurizio Sarri è andato su tutte le furie al termine dell'ultima gara, sottolineando la sua totale disapprovazione.
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Maurizio Sarri incredulo: "Derby alle 12.30? Ci saranno 35 gradi"Maurizio Sarri è stato molto schietto sull'argomento. Non è possibile immaginare che il Derby di Roma si giochi come lunch match domenicale. Fissata per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A, la sfida tra Roma e Lazio sarà assolutamente decisiva per definire la corsa all'Europa che conta. I giallorossi, dopo il successo di ieri sera sulla Fiorentina, hanno accorciato sensibilmente la classifica portandosi a un solo punto dalla Juventus.
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Alla Lazio di Sarri, in campionato, non resta che auspicare il raggiungimento di un difficile settimo posto, ma chiaramente l'obiettivo primario per rendere meno amara la stagione è quello di trionfare in Coppa Italia battendo l'Inter di Chivu, fresca vincitrice dello Scudetto. In ogni caso, al netto di motivazioni derivanti dalla graduatoria e piazzamento finale, il derby rimane la partita per eccellenza. Entrambe le squadre vorrebbero giocarlo al massimo delle proprie possibilità, evitando il gran caldo del mezzogiorno. In conferenza post Cremonese-Lazio, Sarri ha spiegato: "Non so chi possa aver pensato una cosa del genere, ma chi lo ha fatto dovrebbe dare le dimissioni. Non è possibile giocare una partita a 35 gradi in questo momento della stagione".
La protesta silenziosa del tecnico della Lazio
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