Giuseppe Marotta è intervenuto nel post partita di Inter-Parma per raccontare il 21° Tricolore e fare chiarezza su uno dei giocatori più chiacchierati: Bastoni.
Marea nerazzurra in Duomo! Tifosi cantano per lo Scudetto dell'Inter
Un altro Scudetto per Giuseppe Marotta, il primo da Presidente dell'Inter. Il terzo successo in nerazzurro, invece, sebbene abbia affrontato un cambio di proprietà e abbia convissuto con tre allenatori differenti. In totale, considerando anche gli 8 Tricoli dell'epoca juventina, per il numero uno dell'Inter sono 11 Scudetti.
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Inter ai piedi di Marotta: "Proseguiamo il lavoro degli ultimi anni""Tutto sommato l'Inter è cambiata poco," così ha esordito Marotta nel commentare ai microfoni della stampa il terzo trionfo da quando è dirigente dei nerazzurri e, proseguendo "abbiamo dato spazio alla continuità di un modello che portiamo avanti da qualche anno. Sottolineo che questo management, con Ausilio e Baccin, ha vinto tre Scudetti con tre allenatori e due proprietà diverse". Insomma, merito a tutti di un successo indimenticabile.
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E pensare che in estate l'Inter avesse avuto un'altra idea per la panchina, vanificata tuttavia da alcune intromissioni nella trattativa: "Con Fabregas c'è stato solo un contratto preliminare, come con Chivu. La nostra scelta è caduta su Cristian perché aveva le caratteristiche che cercavamo, mentre dall'altra parte c'erano degli impedimenti oggettivi."
Marotta su Bastoni: "Ha commesso un'ingenuità, ma è un campione"Il 3-2 sulla Juventus di febbraio ha senza dubbio ricaricato di energia e speranze il popolo interista, sebbene quella notte sia stata chiaramente macchiata da un episodio controverso, con protagonista Alessandro Bastoni: "È un talento, è stato sfortunato in certi episodi e manifestazioni che ha avuto. Si è reso protagonista di una ingenuità e il primo ad accorgersene è stato lui, noi l'abbiamo aiutato perché quando un giovane sbaglia è giusto correggerlo. È un grande campione, su di lui ci sono gli occhi puntati di grandi club e non nascondo quello del Barcellona. Ma è un interessamento non ufficiale e non concreto, lui è un nostro giocatore e ha voglia di rimanere. Noi siamo contenti".
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