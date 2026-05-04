Un altro Scudetto per Giuseppe Marotta, il primo da Presidente dell'Inter. Il terzo successo in nerazzurro, invece, sebbene abbia affrontato un cambio di proprietà e abbia convissuto con tre allenatori differenti. In totale, considerando anche gli 8 Tricoli dell'epoca juventina, per il numero uno dell'Inter sono 11 Scudetti.

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LOS ANGELES, CALIFORNIA - 14 GIUGNO: Il Presidente e CEO Giuseppe Marotta dell'FC Internazionale parla con i media durante la conferenza stampa per presentare l'Allenatore Capo Cristian Chivu dell'FC Internazionale il 14 giugno 2025 a Los Angeles, California. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

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"Tutto sommato l'Inter è cambiata poco," così ha esordito Marotta nel commentare ai microfoni della stampa il terzo trionfo da quando è dirigente dei nerazzurri e, proseguendo "Sottolineo che questo management, con Ausilio e Baccin, ha vinto tre Scudetti con tre allenatori e due proprietà diverse". Insomma, merito a tutti di un successo indimenticabile.

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E pensare che in estate l'Inter avesse avuto un'altra idea per la panchina, vanificata tuttavia da alcune intromissioni nella trattativa: "Con Fabregas c'è stato solo un contratto preliminare, come con Chivu. La nostra scelta è caduta su Cristian perché aveva le caratteristiche che cercavamo, mentre dall'altra parte c'erano degli impedimenti oggettivi."

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Il 3-2 sulla Juventus di febbraio ha senza dubbio ricaricato di energia e speranze il popolo interista, sebbene quella notte sia stata chiaramente macchiata da un episodio controverso, con protagonista: "È un talento, è stato sfortunato in certi episodi e manifestazioni che ha avuto.È un grande campione, su di lui ci sono gli occhi puntati di grandi club e non nascondo quello del Barcellona. Ma è un interessamento non ufficiale e non concreto, lui è un nostro giocatore e ha voglia di rimanere. Noi siamo contenti".Adesso, per Marotta rimane la Champions League, sfiorata diverse volte in carriera tra Juventus e Inter, ma mai conquistata: ", purtroppo io ho fatto 4 finali perse con due squadre diverse. Mi piacerebbe molto vincerla, ma non si può ottenere tutto. Sicuramentea migliorare le nostre performance in Europa".

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