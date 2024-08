Derby Spezia-Fezzanese: tris di Verde, nel 5-2 finale

Lo Spezia è pronto. Per Coppa Italia e campionato. Questo, quanto hanno rivelato i test fin qui giocati, in particolare l'ultimo, ieri a Follo, contro la Fezzanese (serie D). E' finita 5-2 per le Aquile, con tanti cambi in formazione dopo la sgambata di qualche ora prima contro la Primavera terminata 6-1.

Spezia, Verde sugli scudi

Contro i fezzanotti di mister Rolla come detto, finisce con un pokerissimo. Grande protagonista Daniele Verde, autore di una tripletta che consente allo Spezia di aggiudicarsi il derby amichevole. Un test che è servito per mettere ulteriore benzina nelle gambe in vista dell'imminente impegno di Coppa contro la Salernitana, ma anche per affinare automatismi e intesa tra i reparti. Visto anche il gran caldo, l'incontro si è giocato su due tempi da 35'. Mister D'Angelo ha fatto girare tutti gli effettivi a disposizione, con attenzione particolare ovviamente, verso quei possibili titolari che andranno in campo nel primo impegno ufficiale. Gli altri gol spezzini sono stati messi a segno da Pio Esposito e Di Serio.