Secondo l'ex centravanti, i grandi club soffrono di schizofrenia calcistica, dove si ragiona per blasone e non per reale valore. Questa tesi è stata argomentata analizzando la delicata situazione della Juventus.

Francesco Intorre 10 aprile 2026 (modifica il 10 aprile 2026 | 13:51)

Paolo Di Canio è una delle personalità più accese del calcio italiano. L'ex attaccante del West Ham non ha mai avuto peli sulla lingua e questo l'ha dimostrato in una lunga e infuocata intervista al Corriere della Sera. Rilasciando una lunga intervista al noto quotidiano, l'opinionista ha analizzato i profondi problemi del calcio italiano, confrontandolo impietosamente con la sua amata Premier League.

Di Canio ha iniziato il suo attacco partendo dai vertici dei club italiani: "I nostri presidenti sono circondati da personaggi nevrotici, che non hanno contezza del valore della rosa". Secondo l'ex centravanti, i grandi club nostrani soffrono di una vera e propria schizofrenia calcistica, dove si ragiona solo per blasone e non per reale valore. Questa tesi è stata argomentata analizzando la delicata situazione della Juventus: "Si dice che la Juve deve vincere, ma come fa se ha giocatori che all'estero starebbero in squadre di metà classifica?".

Il no a Guardiola e l'illusione azzurra — Di Canio ha anche parlato del fallimento della nostra Nazionale, che sarà assente dai Mondiali per l'ennesima volta. In questi giorni tutti hanno sognato un possibile arrivo di Pep Guardiola sulla panchina azzurra, ma l'ex attaccante della Lazio è totalmente contrario. "Serve uno come Conte, che sa già di cosa stiamo parlando", ha affermato con decisione spegnendo i facili entusiasmi. Poi ha lanciato una durissima critica alla mentalità dell'intero movimento dopo le recenti figuracce internazionali: "Ci stiamo abituando alla mediocrità, ci indigniamo e poi dopo due giorni torniamo a parlare dei giocatori italiani come se fossero i più forti al mondo".

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Tonali, Chiesa e il paragone impietoso — Secondo Di Canio c'è molta, troppa differenza tra il calcio italiano e quello inglese, e lo ha spiegato analizzando il momento di due top player azzurri. Parlando di Sandro Tonali, l'opinionista ha svelato la sua destinazione ideale in Serie A, evidenziando però l'incolmabile divario tecnico ed economico con il calcio d'oltremanica: "Vedrei bene Tonali all’Inter, che ha già un vero regista. È il nostro miglior giocatore di movimento per distacco, ma dove gioca? Nella decima squadra del campionato inglese...". Un concetto ribadito con ancora più forza parlando del possibile ritorno in patria di Federico Chiesa. Se l'ex juventino dovesse faticare al Liverpool, la colpa non sarebbe certo sua: "Se torna in Italia, tempo un paio di scatti e diremmo 'mamma mia, perché a Liverpool non giocava?'. Semplice, perché la Premier è l’NBA e noi il basket italiano".