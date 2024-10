Di Lorenzo alla Rai: “Ho iniziato bene, basta fissazioni”

Giovanni Di Lorenzo eroe di giornata: doppietta con l'Italia e fascia di capitano

Vittoria importante e prestazione non casuale per la nazionale, che si impone per 4-1 contro Israele. Per Giovanni Di Lorenzo è stata la prima volta con la fascia di capitano della nazionale: "E' stata una responsabilità ed una bella emozione. Giocavamo contro un avversario difficile, e non era scontato vincere. E' stata la nostra prestazione a fare in modo che sembrasse facile". Per il difensore del Napoli, è la prima doppietta da quando ha esordito in nazionale nel 2019 contro il Liechtenstein a Vaduz, quando vestiva la maglia del Napoli alla sua prima stagione: in panchina, c'era Carlo Ancelotti. Di Lorenzo ha trovato il primo gol con l'Italia nel match contro la Lituania, vinto per 5-0.