Affari di famiglia, Mazzarani segna al Tivoli…che annuncia il fratello come nuovo allenatore

Davvero curioso quanto accaduto dopo la gara tra Tivoli e Atletico Ascoli (terminata 1-1) valevole per il ventisettesimo turno del Girone F di Serie D. Un vero e proprio scontro diretto in chiave playout che ha visto le due compagini lasciare il terreno di gioco con un punto a testa.

Passato in vantaggio all'81' con la rete di Andrea De Marco, il Tivoli non è riuscito a proteggere il risultato e al 90' ecco la doccia fredda. L'Atletico Ascoli rimette tutto in equilibrio con Federico Mazzarani e causa le dimissioni dell'allenatore della squadra di casa, Mirko Granzieri.

E chi ha scelto il Tivoli come nuovo allenatore? Ebbene sì, proprio Francesco Mazzarani, fratello di Federico. Insomma, un assist prelibato confezionato tutto in famiglia. Francesco, fratello maggiore, ha dunque preso le redini della prima squadra lasciando la conduzione della Juniores del club laziale.

E ricordate chi è il terzo fratello? Quell'Andrea Mazzarani che è transitato anche in Serie A vestendo le maglie di Udinese e Novara, con alcune apparizioni con l'Under 19 e l'Under 20 dell'Italia tra il 2007 e il 2009. A 34 anni Andrea gioca in Serie C con la Pergolettese con cui ha segnato 7 reti in 21 presenze in stagione.