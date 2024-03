Chieti, sassate e bottigliate al derby abruzzese: per 17 ultras spuntano i Super-Daspo…

Il questore di Chieti ha fatto leva sulle indagini della Digos e sull'istruttoria della Divisione anticrimine. Grossi guai dunque per i 17 tifosi coinvolti. Questa la reazione degli ultras Chieti su Facebook: "Per Chieti-Avezzano del 25 febbraio, oggi sono arrivate delle diffide, alcune pesanti, per i nostri Ultras. Diffide ingiuste, come sempre, due pesi e due misure. Potete diffidare chi volete, LA CURVA VOLPI NON MORIRÀ MAI".