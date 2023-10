Derby alla Civitanovese: Maceratese “richiamata” dagli ultras sotto la Curva…

Il terzo derby in un mese se lo aggiudica la Civitanovese che espugna con una prova di grande forza lo stadio Helvia Recina di Maceratese battendo la Maceratese per 3 a 1 grazie alla reti di Bagnolo nella prima frazione e quelle di Visciano e Ercoli

La terza vittoria consecutiva permette ai rossoblù di volare in piena zona playoff a più sei sugli eterni rivali di sempre. Notte fonda per la Maceratese che incassa la terza sconfitta consecutiva rimanendo inchiodata a quota tre punti in classifica.