Derby amaranto: il Livorno chiude in 9, l’Arezzo sfata il tabù dal 1975

Il derby al Picchi rappresentava un tabù per l'Arezzo che non vinceva dal 1975 con rete di Tombolato. Quattro reti e due rossi consegnano la sfida alla capolista del Girone E in Serie D.

Emanuele Landi

Il derby amaranto tra Livorno e Arezzo è attesissimo nonostante si giochi in Serie D. La capolista del girone E va a giocare in trasferta all'Armando Picchi, forte di 5 vittorie consecutive mentre i padroni di casa si presentano in serie utile da 7 giornate, con 3 vittorie e 4 pareggi all’attivo. Arezzo che si impone con un secco 0-4, facilitato da due espulsioni del Livorno e che sfata il tabù e consolida il primo posto. Il derby amaranto, finora, è stato una sorta di tabù per l’Arezzo: non vince al Picchi dal 21 dicembre 1975 (0-1 con gol di Tombolato). Questa è la prima edizione in Serie D, dopo anche la sfida d'andata finita 1-1.

Gara che gira attorno alla mezzora: vantaggio al 28' per l'Arezzo targato il solito Gucci (al sesto centro): corner di Settembrini sul secondo palo, l'attaccante degli ospiti, tutto solo, incorna di testa; arriva, poi, espulsione dopo pochi giri di lancette per i padroni di casa comminata al centrale difensivo Benassi. Match in salita per gli uomini di Esposito, nonostante si debba mollare: per il DG Protti, bandiera e storico attaccante dei labronici, il derby amaranto è la gara della stagione.

Il primo tempo, invece, assomiglia a una sentenza, con il raddoppio degli ospiti targato Castiglia e la seconda espulsione per il Livorno assegnata a Lucarelli che mette i labronici spalle al muro in vista del secondo tempo. Il terzo gol dell'Arezzo rappresenta il gioco, partita, incontro. Nel finale arriva anche la doppietta di Gucci che sancisce il punteggio sullo 0-4. Livorno in 9 e in ginocchio che si arrende alla capolista sempre più leader del girone E di Serie D. Per la squadra di Esposito, quinta in classifica, si interrompe la striscia positiva ma ci sarà da battagliare per la zona playoff.