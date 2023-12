Due derby in pochi giorni per Maceratese e Osimana: da stabilire la finale di Coppa Italia

Le due tifoserie, è il caso di dirlo, non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di cori e sfottò i due match.

Tifosi in fermento...

Nel week end si giocheranno tre punti validi per il campionato d'Eccellenza alla Helvia Recina di Macerata. La sfida più importante, però, sarà quella valide per la finalissima di Coppa Italia ove la LND Marche ancora deve ufficializzare la data.

Stando alle prime indiscrezioni il derby dovrebbe essere giocato il 21 dicembre, anche se le due società si erano accordate per giocare il match il 23 dicembre - ed andare così incontro alle esigenze dei tifosi - ma il Tubaldi in quella data è occupato dalla gara di Serie C tra la Recanatese e l'Entella.