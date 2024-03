Fasano, niente tifosi ospiti al derby di Martina: tutti in piazza col maxischermo…

Nel 2023 il Fasano ha anche chiesto i danni al Martina e ai suoi tifosi per i danni procurati al proprio stadio, ci sono stati scontri e vandalismi. Per questo, in vista del derby di oggi 24 marzo, i tifosi del Fasano non possono recarsi a Martina Franca.

La società biancazzurra ha voluto organizzare per la circostanza un maxischermo in piazza Mercato vecchio per proiettare in diretta l’evento. Un’occasione per stare tutti insieme e tifare per la squadra del cuore.