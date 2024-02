Gallipoli, guerriglia dopo il derby salentino: un tifoso ferito alla testa e molti altri in Questura

Violenti scontri tra tifoserie nel tardo pomeriggio di ieri domenica 18 febbraio, al termine del derby salentino di calcio tra i padroni di casa e il Nardò. Diversi i fermi di polizia e alcuni tifosi in ospedale per le ferite riportate.

I poliziotti e gli uomini della Digos hanno dovuto faticare non poco a placare il violento scontro e riportare la situazione in un clima di normalità. Diversi tifosi sono stati prima identificati e poi trasferiti in Questura a Lecce, dove sono attesi i provvedimenti da parte del Questore.