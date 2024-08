Fondato club Prato in Giappone, l’ideatore: “Zenith? Il vero derby è con la Pistoiese”

Il prossimo anno ci sarà anche un nuovo derby per il Prato, quello con lo Zenith. Due squadre della stessa città nel campionato di Serie D, in realtà, però, nella Piana la grande rivalità è con la Pistoiese e lo sanno bene anche in Giappone. Flavio Gori, grande appassionato del Prato ha fondato nello Stato orientale, dove si è trasferito ormai da 30 anni per lavoro, un club denominato ’Ultras Prato Sezione Sol Levante’: "Due squadre di Prato in Serie D? - risponde il super tifoso - Con tutto il rispetto per la Zenith, per me in questa città ci sono solo due colori: il bianco e l’azzurro. E poi il vero derby, quello più sentito da noi tifosissimi del Prato, è quello con la Pistoiese. Non di certo quello con la Zenith".