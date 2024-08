Francavilla-Virtus Francavilla, ma non è derby: e c’è anche quel Francavilla che sfiorò la B…

Domenica 1° settembre alle ore 16:30, allo stadio “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla in Sinni, avrà luogo Francavilla-Virtus Francavilla, gara valevole per il primo turno della Coppa Italia di Serie D 2024-25.

di Giuseppe Livraghi -

Francavilla in Sinni e Francavilla Fontana

Diversamente da quanto possa sembrare, non si tratterà di un derby, poiché i padroni di casa (la cui denominazione ufficiale è FC Francavilla e quali colori sociali hanno il rosso e il blu) rappresentano la cittadina lucana (4mila abitanti, ubicata in provincia di Potenza) di Francavilla in Sinni e vengono, appunto, informalmente chiamati in tal modo, mentre la Virtus Francavilla è biancazzurra ed è espressione della pugliese Francavilla Fontana (34mila abitanti, in provincia di Brindisi).

I relativi palmarès

Per quanto riguarda il blasone, il Francavilla in Sinni ha raggiunto quale massimo storico la Serie D (giungendo secondo nella stagione 2021-’22, vincendo i successivi play-off di girone -l’H-), mentre la Virtus Francavilla può vantare otto (consecutive) partecipazioni al campionato di terza divisione e la conquista di una Coppa Italia Dilettanti (2014-’15) e di quattro fasi regionali (2002-’03, 2006-’07, 2007-’08 e 2014-’15) della medesima competizione.

Francavilla al Mare

Esiste, però, un altro noto Francavilla: il Francavilla Calcio 1927 (colori sociali giallo e rosso), espressione della città abruzzese (25mila abitanti, ubicata in provincia di Chieti) di Francavilla al Mare. Attualmente relegato nel campionato di Promozione Abruzzo (girone B), il Francavilla 1927 è il più blasonato dei tre club (quasi) omonimi, avendo militato per sette stagioni in Serie C-1 (addirittura sfiorando la cadetteria nel 1983-’84, quando mancò il grande salto per un solo punto giungendo terzo nel girone B) e per otto in Serie C-2, aggiudicandosi l’edizione 1984 della Coppa Anglo-Italiana e partecipando all’edizione 1984-’85 della Coppa Italia maggiore.

Il Francavilla (al Mare) nella Coppa Italia maggiore 1984-’85, con la storica trasferta di San Siro

Tale presenza nella seconda competizione professionistica nazionale vide il Francavilla inserito nel girone 2 del primo turno: dopo lo 0-0 interno del 22 agosto 1984 nella gara d’esordio con il Pisa (club di Serie B), tre giorni più tardi gli abruzzesi furono battuti per 2-1 a domicilio dall’Avellino (sodalizio militante in Serie A), il 29 agosto 1984 vennero piegati per 3-1 dall’Inter nella storica trasferta del “Giuseppe Meazza” di San Siro, il 2 settembre 1984 impattarono per 1-1 a Ferrara con la SPAL (Serie C-1) e il successivo 9 settembre cedettero per 2-3 in casa al Bologna (Serie B), uscendo di scena chiudendo all’ultimo posto in compagnia della SPAL a quota 2 punti, alle spalle delle qualificate Inter (9) e Pisa (7) e delle altrettanto eliminate Avellino (6) e Bologna (4).

Alessandro Susi a rete e nella storia

La rete francavillese a San Siro venne realizzata al 76’ da Alessandro Susi e chiuse le marcature di tale incontro: i lombardi si erano, infatti, già portati sul 3-0 grazie alla doppietta di Alessandro “Spillo” Altobelli (a segno al 4’ e al 21’) e al goal di Giancarlo Pasinato (74’).