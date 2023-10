La Vogherese ci prova sul filo di lana, ma il derby è del Derthona…

Tanto amaro in bocca rossonero nel derby: la Vogherese cade a Tortona nel derby (con 1500 spettatori presenti).

Un derby vissuto tutto sul crinale in Serie D. Il 3-1 a favore del Derthona (Tortona è vicinissima a Voghera...) sulla Vogherese, ha resistito praticamente per tutto il secondo tempo, prima dell'ultimo colpo di coda degli ospiti che ha riaperto la partita senza però arrivare al pareggio.

E' andato dunque di nuovo in scena al Fausto Coppi, dopo oltre 20 anni, il derby tra Derthona e Vogherese. Partita giocata sotto un sole velato dalla prima aria fresca d'autunno, davanti ad un bel pubblico delle grandi occasioni: abbondantemente superate le mille presenze.

E' stato un derby dal ritmo molto elevato. Con un colpo di coda Vogherese: il gol del 3-2 al 90esimo Ma nei successivi 6 minuti di recupero il Derthona non corre rischi e centra la sua quarta vittoria in otto partite. La partita termina 3-2. Per il Derthona si tratta della 4' vittoria stagionale.