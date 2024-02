Lancia un petardo nel derby salentino di Eccellenza: 35enne “daspato” per 1 anno

Daspo di un anno per un 35enne di Ugento. Il provvedimento è stato notificato ieri al diretto interessato, reo di aver acceso e lanciato dagli spalti un fumogeno durante una gara di campionato d’Eccellenza.

Un tifoso 35enne di Ugento è stato colpito da un Daspo di un anno per aver lanciato un fumogeno sugli spalti durante la partita di Eccellenza disputata a Otranto tra Toma Maglie e Ugento del 10 dicembre 2023.

Si è giocato a Otranto perchè il campo sportivo di Maglie è in via di rifacimento. Il derby salentino era terminato 3-2 a favore degli ospiti. L'uomo, con il volto travisato, ha acceso il fumogeno e lo ha poi lanciato in direzione degli altri spettatori, creando pericolo.