Derby romagnolo ad alta tensione: nuovi Daspo in arrivo per i tifosi del Rimini…

Il Gos, il gruppo operativo sicurezza, l’organismo deputato alla sicurezza per gli eventi sportivi, si è riunito nei giorni scorsi e ha concesso ai tifosi del Cesena soltanto i 1.300 posti della curva ospiti. Nient'altro...

Nuovi Daspo in arrivo per gli ultras del Rimini, proprio alla vigilia del derby: la cosa tiene sul chi va là le forze dell'ordine. La questione è quella legata ai disordini del 14 gennaio scorso al termine della gara tra Rimini e la Torres.

E la tensione in vista del derby di domani con il Cesena sale...

Forze dell’ordine già in allerta e Questura pronta a mettere in campo un servizio di ordine pubblico imponente. Decine e decine di divise, tra polizia di Stato e carabinieri, come conferma Ilrestodelcarlino.it.