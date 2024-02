Rimini, derby con il Cesena: i giocatori…consegnano i biglietti ai tifosi!

Curva Est sold out e ancora soltanto un migliaio di biglietti ancora a disposizione dei tifosi riminesi. E' febbre vera per il derby con il Cesena, quello in programma domani sera al ’Romeo Neri’ (calcio d’inizio alle 20.45).

Matteo Minotti

E il Rimini ci arriva con uno stadio decisamente colorato di biancorosso. Sono ben 5.350, i biglietti staccati fino a ieri, mercoledì 7 febbraio. Proprio ieri, per l’occasione, chi ha acquistato i tagliandi nello store dello stadio Romeo Neri di Rimini ha avuto dei bigliettai d’eccezione. Al computer, a stampare i biglietti, infatti, nel pomeriggio si sono messi tre punti di forza del Rimini: capitan Colombi, Pietrangeli e Ubaldi.

Firmate anche sciarpe e magliette

A questo punto per accaparrarsi un posto in Centralissima ci si dovrà recare ai botteghini dello stadio, mentre per tutti gli altri settori esistono, come di consueto, diverse modalità, presso lo store del Rimini e i rivenditori autorizzati, come ricorda Sport.quotidiano.net. Mentre il profilo Instagram del Rimini Football Club ha dato vita anche alla playlist del derby romagnolo...

La vendita online, invece, è stata chiusa. I ragazzi della Curva Est non faranno mancare qualche coreografia d’effetto. Come successo nella gara d’andata al ’Manuzzi’, ma come di consueto succede nei derby con il Cesena.

