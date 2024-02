Rimini, febbre da derby e biglietti a ruba: ma da Cesena “Non guardiamo in faccia a nessuno”

Cesena super primo con 59 punti nel girone B di Serie C e Rimini tredicesimo a quota 29. Trenta punti in meno, ma il derby lima e quasi azzera le differenze...

A ieri erano già più di 4.500 i biglietti venduti per il derby Rimini-Cesena di venerdì sera al Romeo Neri. Esauriti in un amen i 1.282 biglietti per i tifosi bianconeri, oggi è arrivato il sold out anche per la Curva Est biancorossa e sarà superata la quota 5.000.

Le cifre della prevendita rese note dal Rimini sono importanti, ma il 32enne attaccante del Cesena capolista, Simone Corazza, è concentrato più sulla sostanza dell'evento che sulla sua atmosfera: "È e sarà sempre una partita particolare, ma noi dobbiamo andare in campo senza guardare in faccia a nessuno cercando la vittoria per noi e per i tifosi ma soprattutto per fare un altro passettino verso l’obiettivo. Il Cesena è molto forte ma dirlo non basta, bisogna dimostrarlo".