Lucca, i Vannucchi segnano tutti e due nella stessa partita: papà Ighli e il figlio Niccolò…

L’ex Salernitana, Venezia, Empoli, Palermo segna due reti in una partita a suo modo storica

È possibile vedere padre e figlio in gol in una partita di campionato? Sì, infatti è successo venerdì a Ighli e Niccolò Vannucchi e con la maglia dello Spianate, squadra che milita nel girone A della Terza Categoria Lucca. Nel match contro l’Unione Quiesa Massaciuccoli, valido per l’ultima giornata, l’ex Empoli ha realizzato una doppietta, meglio del figlio solo una volta a bersaglio.

Il trequartista, che in carriera ha indossato le maglie di Lucchese, Salernitana, Venezia, Empoli, Palermo, Spezia, Virtus Entella, Viareggio e Forte dei Marmi, fece il proprio esordio in Serie B a 19 anni e oggi a 44 anni suonati fa ancora magie in campo. Perché la qualità non passa mai di moda, anche nei campi polverosi e romantici dell’ultimo livello del pallone nostrano.