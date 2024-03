Niente derby cuneese: altro rinvio, la neve domina incontrastata

Era molto atteso il posticipo allo stadio fratelli “Paschiero” di Cuneo. Era in programma il derby fra l’AC Cuneo 1905 Olmo e la Pro Dronero alle 18.30 in una gara sempre molto attesa, sentita ed accesa.

Non si gioca neanche oggi

I biancorossi volevano riprendere il cammino, gli ospiti rivali cercavano un colpo in trasferta per inserirsi a pieno diritto nella corsa per i playoff del campionato di Eccellenza.