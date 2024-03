Guerriglia nel derby, mano pesante: Juve Stabia a porte chiuse

Lunedì 11 marzo nel suo stadio, il Menti, la Juve Stabia capolista del girone C di Serie C giocherà contro il Taranto di Capuano a porte chiuse. Eppure lo stadio chiuso non veniva menzionato nel dispositivo del giudice sportivo, solo una multa per la società stabiese e la squalifica dell'allenatore. Mentre il Taranto che evidentemente sapeva tutto, anticipava la decisione di giocare a porte chiuse.

Conseguenze anche a Caserta: vietata la trasferta ai tifosi rossoblu per Turris-Casertana. Amareggiati i tifosi stabiesi per la decisione della Prefettura. Ecco intanto la protesta del Pd di Castellammare: "Si confida come sempre nel buon senso e nell'intervento delle autorità competenti affinché la nostra città non sia per l'ennesima volta privata di un sano momento di aggregazione, di sport, di festa, per colpa di pochi".