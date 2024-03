Derby acceso in campo e violenza fuori: Castellammare di Stabia sfregiata dai violenti

La guerriglia urbana è andata in scena verso la mezzanotte di lunedì, dopo la vittoria della Juve Stabia capolista nel girone C di Serie C, 1-0 (gol su rigore di Candellone), contro la Casertana, in un derby molto acceso.

Alcune decine di tifosi casertani hanno lasciato i loro minivan, danneggiando alcune auto in sosta, in cerca del contatto con gli ultras stabiesi. Dall'altro lato, un nutrito gruppo di psuedo tifosi della Juve Stabia era assiepato in via Virgilio. "Erano coperti da cappucci e armati di bastoni" come è stato segnalato alle forze dell'ordine e raccontato in tempo reale sui social dai residenti della zona. Francesco Emilio Borrelli parlamentare di Verdi-Sinistra, nel suo intervento in aula, ha parlato della follia ultrà a Castellammare di Stabia