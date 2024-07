Olbia bocciata dalla Covisod: ora derby col Tempio?

Dai professionisti al baratro. E' questo lo scenario che si sta concretizzando per l'Olbia calcio. Come si legge infatti dal referto della Covisod, la domanda di iscrizione del club gallurese manca della fideiussione, del pagamento per l’iscrizione al torneo di quarta serie e soprattutto sono assenti tutti i dettagli relativi ai pagamenti dei debiti federali segnalati dalla Covisoc, vale a dire gli stipendi dei tesserati della passata annata in Serie C. In poche parole: manca tutto.