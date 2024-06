Olbia in caduta libera: e il Tempio Pausania sogna il derby…

A Tempio Pausania, dove il calcio è tornato a far sognare i tifosi, si spera in qualcosa di clamoroso. A Olbia invece...

Dal derby con la Torres in Serie C ad un'altro derby, una eventualità ben diversa. Tempi difficili infatti all’Olbia, con il presidente Guido Surace contestato in sede da un gruppo di ultras, che gli chiedono di saldare le pendenze con i dipendenti e lasciare la società.