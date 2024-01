100 anni fa il primo derby: torna la sfida storica fra Torres e Olbia

La 22esima giornata del Girone B di Serie C propone il sentito derby sardo tra Torres e Olbia. Entrambe le formazioni arrivano alla gara di domenica con alle spalle una sconfitta. Nell’ultimo turno infatti la Torres è caduta per 3-1 in casa del Rimini, l’Olbia si è vista invece superare in casa dalla Vis Pesaro, per 0-1. La classifica dice Torres seconda, a 47 punti, Olbia invece è ferma a 17 punti in 19esima posizione. Si rumoreggia anche di un Leandro Greco, allenatore Olbia, all'ultima spiaggia in caso di risultato negativo a Sassari proprio nel derby del Nord Sardegna.