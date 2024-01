Il nord Sardegna agli onori della diretta nazionale: il derby Torres-Olbia su Rai 2

Ancora una volta Rai 2 ospita le Serie C NOW e lo farà con la diretta del derby sardo tra Torres e Olbia. Fischio d’inizio, del match valido per la terza giornata di ritorno del girone B, in programma per domenica 21 gennaio 2024, ore 16.

Matteo Minotti

Il derby Torres-Olbia in programma domenica 21 gennaio alle 16 sul campo del "Vanni Sanna" sarà trasmesso in diretta su Rai 2. Questo perchè la serie C sta raccogliendo un numero sempre maggiore di spettatori.

Il derby sardo richiama tanti tifosi

Si andrà verso i 5mila spettatori, visto che le medie abituali dello stadio sassarese si aggirano intorno ai 4mila. All'andata, a Olbia, ha vinto la Torres 3-0. Questa volta la squadra gallurese cercherà di rendere la vita più dura alla seconda in classifica.

Anche se, non dimentichiamolo, si tratta di un vero e proprio testa-coda, con la Torres seconda nel girone B di Serie C a due punti dal Cesena, e l'Olbia che invece è penultimo a quota 17 punti, ben 30 in meno rispetto ai rivali.

