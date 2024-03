Pistoiese, il derby della Sacra Cintola proprio nel clou della crisi: il Prato ha 5 punti in più…

Domenica va in scena al “Marcello Melani” il derby fra Pistoiese e Prato, valevole per la 28° giornata del Girone D di Serie D

Stavolta si gioca per la salvezza: nel girone D di Serie D, la Pistoiese è quintultima con 32 punti, mentre il Prato è poco più su a quota 37. Andrea Bellini, 396 presenze nella Pistoiese, difensore 25 gol nei campionati di Interregionale, C2, C1 e serie B, analizza il momento a Pistoiasport.com: "Mi ricordo con piacere il derby perchè era una partita che veniva vissuta tutta la settimana. Ma adesso è un dispiacere enorme. Dopo diciotto anni della mia vita nella Pistoiese, non posso che essere dispiaciuto e amareggiato per il momento che sta attraversando. C’è uno scollamento, almeno questo si percepisce, tra la società e la tifoseria che difficilmente sembra sanabile. Spero solo che si trovi una giusta soluzione, perchè andare avanti così è deleterio per tutti".