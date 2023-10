Prima un incendio nelle campagne, poi equilibrio e spettacolo: derby a Teramo, pari e patta

E' stato un derby di fuoco tra Teramo e Giulianova. Spettacolare in campo, la sfida che non giocava da 15 anni, con il 2-2 finale. Caliente fuori Prima della partita un fumogeno lanciato da un pullman ha causato il primo incendio nei pressi dello stadio.

Stadio Bonolis di Teramo sold out con circa 5.600 tagliandi venduti per il derby d’Abruzzo che si contende un posto per conquistare la Serie D. Una porzione di circa 500 posti di tribuna è stata destinata ai tifosi del Giulianova.