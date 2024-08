Serie D 2024-25, sarà ancora derby Fanfulla-Sant’Angelo

Tra i vari campionati (Serie C-2, Serie D/Interregionale/Campionato Nazionale Dilettanti ed Eccellenza) e le varie Coppe (Coppa Italia Semiprofessionisti/Serie C, Coppa Italia Dilettanti/Serie D e Coppa Italia Dilettanti Eccellenza), Fanfulla e Sant’Angelo si sono finora incontrati 53 volte (52 effettivamente), con 17 vittorie del Fanfulla, 20 pareggi e 16 (15 sul campo) affermazioni del Sant’Angelo, con il computo delle reti ammontante a 62-53 (60-53 sul campo) per il Sant’Angelo: le precisazioni “effettivamente” e “sul campo” sono d’obbligo poiché il derby Sant’Angelo-Fanfulla valido per la terza giornata del girone 5 del primo turno della Coppa Italia di Serie D 1999-2000 non ebbe luogo per via del forfait (mancata presentazione) del Fanfulla, che comportò l’assegnazione della vittoria a tavolino per 2-0 al Sant’Angelo.