Serie D, Canicattì senza tifosi corsaro nel derby: Licata crisi infinita

Il derby tra Licata e Canicattì, senza tifosi ospiti, dopo i disordini e gli scontri nella gara d’andata, ha visto una netta vittoria corsara: finisce 0-3 allo stadio Saraceno di Ravanusa. Gli scontri c'erano stati anche un anno fa. La sfida del Girone I in Serie D, valida per la ventiduesima giornata, si è giocata alle 14:30, senza la partecipazione dei sostenitori canicattinesi: allo stadio senza i tifosi o cittadini con residenza a Canicattì ma che avranno gioito da casa mentre prosegue il periodo nero dei gialloblù dopo il netto ko in Campania.