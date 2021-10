Serie D, Casale ko e il derby è del Derthona: che gioia negli spogliatoi

Il Derthona vince il derby sul campo del Casale nel girone A di Serie D e lo supera in classifica: negli spogliatoi gioia irrefrenabile specialmente per il team manager Federico Campana.

Emanuele Landi

La Serie D è fatta di storie incredibili e di momenti indelebili, attesi da tutta una vita. Alla fine del derby vinto sul campo del Casale, infatti, Federico Campana (team manager) del Derthona sui social ha espresso la sua soddisfazione. E non solo per il sorpasso in classifica. Derthona ora a 8 punti e Casale che resta a 7.

"Quando ho iniziato in prima categoria sognavo di andare in questo stadio a vincere il derby - la gioia di Campana su Twitter -. Ci sono arrivato ed è stato bellissimo. Saluti da Casale. 1-2.". Per la cronaca l'HSL Derthona ha espugnato lo Stadio Natale Palli vincendo 1-2 il derby contro i padroni di casa del Casale. Un successo prezioso quello della squadra di mister Giovanni Zichella, salita così a quota otto punti in classifica nel girone A in serie D.

Al 26' Casale vicino al gol, ma Teti salva il risultato in rapida successione sui tiri di Giacchino e Ricciardo. Al 39' il vantaggio ospite: i padroni di casa perdono palla a centrocampo, ne approfitta Diallo che parte palla al piede entra in area e con un preciso diagonale trova il fondo della rete. Nella ripresa al 20' il raddoppio: Silvestri dà la palla indietro a Paloschi, ma Diallo è lì in agguato e ne approfitta presentantosi davanti al portiere e siglando lo 0-2. Solo nel finale la rete dei nerostellati, che nel recupero accorciano le distanze con il gol di Forte. L'HSL Dertona può gioire ma soprattutto il Team Manager.