Serie D, Certaldo si prepara per il derby contro il Prato: seggiolini…ecologici

Torna l'attesissimo derby tra il Certaldo ed il Prato, valido per il campionato di Serie D. I lanieri cercano continuità dopo le tre vittorie consecutive ma, soprattutto, non vedono l'ora di mettere il piede sull'acceleratore essendo a sole quattro lunghezze dalla prima della classe.

L'impianto avrà un nuovo look, anche grazie ai nuovi seggiolini eco-green, composti da plastica riciclata. Massima allerta, dunque, per le ostilità in campo ma anche attesa per tutte le novità.