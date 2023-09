Coppa Italia, derby alla Pistoiese contro il Prato ma succede di tutto: espulsioni, rissa e gol annulla

Le azioni sono repentine da ambo le parti ma il match si sblocca solo alla ripresa. L'olandesina sfrutta bene uno svarione difensivo dei rivali di sempre con Marquez che serve Oubakent, il quale non deve fare altro che aspettare Piscitella per regalargli la palla del vantaggio.

Gli ospiti pareggiano i conti con Mobilio ma l'assistente annulla il tutto per una posizione di offside. Nel finale succede di tutto con una mass confrontation tra l'autore del gol e il difensore Monticone, l'arbitro mette a tacere gli animi espellendo il pratese.

Contestualmente parte una rissa d'altri tempi con Mobilio (espulso anche lui) che manda per terra Marquez. La bagarre non finisce e il direttore di gara è costretto ad allontanare altro due giocatori (uno per parte) questa volta dalla panchina. Dopo ben 9 minuti di recupero la partitissima termina con la squadra di Pistoia che può festeggiare insieme ai suoi tifosi il passaggio del turno e il derby vinto.