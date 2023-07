Serie D, comminati 6 Daspo per i disordini durante il derby tra Albenga e Imperia

Il derby tra l'Albenga e l'Imperia dello scorso 7 maggio, valido per il campionato di Serie D, ha lasciato diversi strascichi giudiziari. Durante il match disputato allo Stadio Annibale Riva ci sono stati diversi disordini tra le tifoserie e le forze dell'ordine.

10 anni di divieto per un ragazzo

Il Questore di Savona ha disposto sei DASPO a carico di altrettanti ultras bianconeri rei di aver aggredito la polizia. Subito dopo l'incontro i sostenitori sono stati fin da subito fermati dalle autorità per l'identificazione.

Il provvedimento più duro è stato comminato ad un sostenitore della squadra di casa che aveva già preso due DASPO negli ultimi cinque anni e - con la recidiva - il ragazzo non potrà accedere alle maniefestazioni sportive in tutta l'UE (comprese le gare delle Nazionali) per ben 10 anni.