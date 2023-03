Serie D, il Fasano vince il derby e chiede il risarcimento al Martina per… danni al manto erboso

L'amministrazione comunale di Fasano ha chiesto alla squadra del Martina il risarcimento dei danni al terreno di gioco provocati - al Vito Curlo - dagli ultras ospiti in occasione del derby valido per il campionato di Serie D, vinto dai biancocelesti per 1 a 0. Il legale del Comune ha così diramato una nota ufficiale in cui vengono esplicate le motivazioni della richiesta: "Il Comune esige che la squadra paghi i danni causati da alcuni tifosi al seguito, i quali hanno lanciato fumogeni e petardi sul terreno di gioco provocando gravi danni al manto erboso, posto a dimore poco tempo fa, bruciandolo alla radice".

Non finisce qui, perché il Giudice Sportivo infierisce contro la squadra ospitata multandola di ben 3000 euro; la motivazione arriva direttamente dal comunicato ufficiale: "per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato per l'intera durata della gara materiale pirotecnico. In particolare prima dell'inizio della gara, lanciavano sul terreno di gioco un fumogeno che incendiava una porzione del manto sintetico, danneggiandolo. Nel corso del secondo tempo, lanciavano due petardi, numerosi oggetti (carote, accendini) e quattro fumogeni che cadevano sul terreno di gioco e sul campo per destinazione, incendiando e danneggiando le rispettive porzioni del manto sintetico. Sempre nel corso del secondo tempo rivolgevano numerosi insulti nei confronti di un assistente arbitrale il quale veniva fatto oggetto del lancio di un accendino che gli sfiorava la testa e di circa venti sputi che lo colpivano alla schiena. Sanzione così determinata in ragione della oggettiva idoneità delle condotte ed arrecare documento dell'incolumità dei presenti. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati".