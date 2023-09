Serie D, la Pistoiese vince il derby contro l’Aglianese in zona Cesarini

Lo Stadio Bellucci di Agliana è stato il teatro della partita più attesa dell'anno. Il derby tra l'Aglianese e la Pistoiese - valido per il campionato di Serie D - è stato accolto da numerosi tifosi, tra cui circa 400 nel settore ospiti.

Gli ospiti hanno portato a casa il risultato proprio in zona Cesarini, grazie al gol di Ferrandino. Il match è cominciato in salita per entrambe le compagini ed il tatticismo sembrava aver preso il sopravvento ma una sciocchezza dell'attaccante dei padroni di casa accende gli animi.