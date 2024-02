Teramo in testa al derby: Giulianova, il prefetto “Non venite senza biglietto”!

Scontro al vertice tra Città di Teramo e Giulianova. Il derby abruzzese è alle porte e scende in campo il prefetto...

Il prefetto ha tenuto una conferenza stampa al Comune di Giulianova per dettare le regole alle due tifoserie. I biglietti per i tifosi biancorossi sono attualmente 375, ma potrebbero diventare 675 dopo il sopraluogo della Commissione Pubblici spettacoli allo stadio Fadini di Giulianova.

Il prefetto, inoltre, ha lanciato un appello ai tifosi teramani, chiedendo loro di non mettersi in viaggio se sprovvisti dei biglietti. Il match si disputerà allo stadio “Rubens Fadini”, intitolato al centrocampista che morì a soli 22 anni il 4 maggio 1949 nella tragedia di Superga insieme ai suoi compagni del Grande Torino, come conferma Abruzzo.cityrumors.it.