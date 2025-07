Tobias, figlio di Alex e trequartista classe 2007, approda alla Sanremese, club ligure del girone A della Serie D. In rosa anche Djorkaeff jr e Francesco Gattuso, il cugino del ct dell'Italia. Tre colpi firmati dal nuovo ds Simone Quintieri.

Davide Capano Redattore 19 luglio 2025 (modifica il 19 luglio 2025 | 22:25)

Tobias Del Piero firma con la Sanremese in Serie D — La Sanremese, club ligure che milita nel girone A della Serie D, mette a segno un colpo dal forte impatto mediatico e sportivo: Tobias Del Piero, classe 2007, figlio dell’ex capitano della Juventus e Campione del Mondo 2006 con l’Italia, Alessandro Del Piero. Nato il 22 ottobre 2007, Tobias è un trequartista tecnico, ordinato e ambizioso, che ha come modello il leggendario Zinedine Zidane.

Alessandro Del Piero e Tobias Del Piero (Foto tratta da profilo Instagram @tobias.delpiero)

Del Piero Junior, dopo le esperienze con Juventus Academy a Los Angeles e Getafe e Alcorcón in Spagna, è reduce dall’avventura all’Empoli nella scorsa stagione. In Toscana Tobias ha totalizzato 16 presenze (403’ complessivi) con l’Under 18 empolese. Ora a Sanremo vuole trovare nuovi stimoli.

Operazione firmata dal ds Simone Quintieri — L’operazione di Tobias Del Piero alla Sanremese, così come quella di Francesco Gattuso e Oan Djorkaeff, è stata curata da Simone Quintieri, nuovo direttore sportivo dei biancazzurri ed ex attaccante originario di Terranova da Sibari (Cosenza). Quintieri si sta distinguendo per una campagna acquisti strategica e attenta ai giovani profili con potenziale e DNA calcistico.

Il post su Instagram della Sanremese — "La Sanremese Calcio è lieta di annunciare l'ingaggio di Tobias Del Piero.

Nato a Torino, classe 2007, arriva a disposizione di mister Moro, un trequartista che può giocare in tutto il reparto offensivo.

Importanti le esperienze in Spagna con Getafe ed Alcoron e in Italia con l’Empoli.

Benvenuto Tobias!".

Francesco Gattuso, portiere classe 2005 e cugino del ct dell'Italia — In porta una decina di giorni fa è arrivato Francesco Gattuso, classe 2005, cugino dell’attuale ct della Nazionale Italiana, Gennaro Gattuso. Dotato di ottimi riflessi e personalità, l’estremo difensore scuola Crotone rappresenta una scelta di prospettiva per la Sanremese.

Oan Djorkaeff: figlio d’arte e attaccante internazionale — Tra i nuovi acquisti, nei giorni scorsi, anche Oan Djorkaeff, nato a Milano il 30 aprile 1997, in possesso di passaporto francese e armeno. Figlio di Youri Djorkaeff, ex stella dell’Inter tra il 1996 e il 1999, Oan porta con sé un bagaglio internazionale, avendo giocato in Francia, Stati Uniti, Scozia e Svizzera. Negli ultimi tre anni ha totalizzato 59 presenze, 25 gol e 10 assist. Seconda punta veloce, tecnica e abile nel dribbling, sarà un’arma importante nello scacchiere offensivo.

Una Sanremese giovane e ambiziosa per Mister Moro — Con questi tre innesti, la Sanremese si presenta ai nastri di partenza del girone A di Serie D con una rosa ricca di talento e personalità. Mister Davide Moro potrà contare su un mix di giovani promesse e profili di livello, in un progetto tecnico costruito con lungimiranza dal nuovo ds Quintieri. Avere la fortuna e il privilegio di avere un Del Piero, un Djorkaeff e un Gattuso in rosa non capita tutti gli anni…