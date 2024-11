Donnarumma: “Rivedo lo spirito dell’Europeo: siamo nuovamente uniti”

Il primo posto nel girone di Nations League rende ottimisti i tifosi italiani che vedono lontano l'Europeo di quest'estate. Le buone prestazioni della selezione guidata da Luciano Spalletti, hanno avvicinato nuovamente i tifosi alla nazionale, spesso criticata negli ultimi anni. E, insieme ai tifosi, sono vicini anche gli stessi giocatori: lo testimonia Gianluigi Donnarumma , capitano dell'Italia, che parla in conferenza stampa prima della sfida prevista domani sera contro la Francia.

"Ora ci sono tanti giovani, ora facciamo tutti gruppo, mentre prima forse eravamo un po' divisi. Poi quando arrivano i risultati è tutto più facile. Possiamo fare grandi risultati ". Domani si gioca Italia-Francia , una partita mai comune . Si giocherà alle 20.45 a Milano. Gianluigi Donnarumma ha parlato anche del suo ritorno allo stadio di San Siro: "Ritornarvici è sempre un'emozione speciale. Ci sarà un'atmosfera incredibile, e questo è anche merito nostro, per il percorso che stiamo facendo. Dobbiamo essere orgogliosi". E, a proposito del prossimo avversario, è prudente: "Ci sarà da soffrire e stare attenti: troveremo una squadra arrabbiata che, pur senza Mbappé, ha una rosa di grande qualità".

Il classe 1999, ha esordito in nazionale a 17 anni, grazie a Gian Piero Ventura che lo ha fatto entrare nell'amichevole contro la Francia il 27 agosto del 2016. Donnarumma prese il posto, naturalmente, di Gianluigi Buffon. Donnarumma diviene il più giovane portiere ad aver vestito la maglia azzurra, superando dopo 104 anni il primato detenuto da Piero Campelli, che esordì con la maglia della Nazionale a 19 anni, nella gara contro la Finlandia valida per le Olimpiadi del 1912. Con il ritiro dalla nazionale di Chiellini e Bonucci, e con le nuove scelte di Mancini prima e di Spalletti poi, il talento di Castellammare di Stabia ha acquisito anche i gradi di capitano della Nazionale: la prima volta è successo nella finale 3 posto della Nations League 2020/2021 conto il Belgio, vinta dall'Italia per 2-1. L'ultima partita conto il Belgio dell'altro ieri, è stata la presenza numero 70 di Donnarumma, eguagliando Sandro Mazzola.